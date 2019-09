Boavista - Sporting é "jogo de tripla" para Pedro Barny

"Nasceu" no Bessa mas foi no Sporting que atingiu o ponto alto da sua carreira como jogador. Pedro Barny, atualmente com 53 anos de idade está na expectativa de ver um grande jogo no Estádio do Bessa na noite do próximo domingo.

O início prometedor de época das panteras e as recentes mudanças nos leões aguçam o apetite ao antigo central.

"O Boavista começou bem o campeonato, conseguiu pontos importantes dentro dos objetivos a que se propôe e isso dá comfiança à equipa, motiva o grupo. Joga em casa num ambiente sempre difícil para as equipas adversárias. Por outro lado, o Sporting que vem de uma mudança de treinador, o que, no imediato, motiva os jogadores que estavam afastados das opções e que vêem abrir-se um novo ciclo. Por vezes acontecem bons resultados nestas fases, por isso é de esperar um jogo de tripla", disse em declarações a Bola Branca.

Possível estreia de Bolasie e Jesé

O treinador do Sporting, Leonel Pontes tem ao seu dispor três jogadores que ainda não estavam em Alvalade nos tempos de Marcel Keizer, Bolasie, Jesé e Fernando.

Barny acredita que, pelo menos, os dois primeiros poderão ser chamados ao jogo do Bessa.

"É natural que se procurem novas soluções com a chegada de um novo treinador. As pessoas têm formas diferentes de entender o jogo, o Leonel Pontes é de uma escola diferente do Keizer. Há coisas que não se mudam de um dia para o outro, mesmo que a vontade seja mas creio que é possível que alguns desses jogadores que foram contratados recentemente possam estar na equipa e serem utilizados pelo novo treinador. O Bolasie é um jogador experiente, o Jesé tem criado, também, muita expectativa e é natural que, se não forem utilizados de início, possam entrar depois durante o jogo", considerou.

Pedro Barny fez a sua formação no Boavista, antes de se transferir, em 1998 para o Estrela da Amadora. A excelente carreira dos axadrezados, neste início de época, deixa o antigo defesa extremamente satisfeito.

"O Boavista tem conseguido os seus objetivos que é somar pontos. Ainda não alia isso a um jogo muito vistoso mas é uma marca da equipa, quando as coisas não dão de uma maneira, poderão dar de outra. A entrega e atitude são excelentes. A marca de nunca desistir está a ser bem aproveitada e potenciada pelo Lito Vidigal. É isso que tem acontecido nestes primeiros jogos, o Boavista mostra solidez, complica muito a vida dos adversários e é isso que o Sporting tem de esperar", refere, em jeito de aviso.

A partida entre panteras e leões realiza-se no domingo, às 20h00, no Estádio do Bessa. O Boavista-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.