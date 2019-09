O Futuro do Planeta em debate

As notas do piano de Mário Laginha que fazem o genérico do "Da Capa à Contracapa", falam esta semana de aquecimento global, de escassez de recursos, de aumento da poluição, de um futuro ameaçado para o nosso planeta. São notas preocupantes mas que podem ter soluções. Numa tentativa de as encontrar, reúnem-se este fim-de-semana em Lisboa o ex-Secretário de Estado norte-americano John Kerry, a bióloga e exploradora subaquática Sylvia Earle, o ecologista Carl Safina e muitos outros especialistas nacionais e internacionais. As entradas estão esgotadas, pode assistir ao streaming em www.ffms.pt

O tema do encontro destes dois dias da Fundação Francisco Manuel dos Santos no Parque das Nações em Lisboa está também em debate no Da Capa à Contracapa. Falamos de ambiente e do futuro do planeta mas do ponto de vista económico! São nossos convidados a economista e investigadora Filipa Saldanha, sub-diretora do Programa Gulbenkian Sustentabilidade e o antigo ministro do Ambiente, atual diretor-geral de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE, Jorge Moreira da Silva.

