Vlachodimos nunca tremeu nem duvidou

"Sair não foi opção para mim". É esta a manchete do jornal "A Bola", esta sexta-feira, com Vlachodimos em destaque. Em entrevista, o guarda-redes do Benfica revela que as movimentações de mercado nunca lhe tiraram o sono. Os campeões nacionais tentaram contratar um guarda-redes para rivalizar com o grego, mas isso nunca o afetou. Vlachodimos diz que esteve sempre a par de tudo.

O "Record" também dedica manchete ao Benfica: "O rei da Liga". Pizzi eleito o melhor jogador de agosto. O médio é o líder em ações ofensivas.

A manchete do jornal "O Jogo" é com base em estatística: "Marega é o pior pesadelo algarvio". Maliano marcou e assistou em todos os jogos com o Portimonense. O Porto joga com os algarvios, no domingo.

Ainda no jornal "O Jogo", notícia de que haverá reunião em Alvalade para acertar salário de Bruno Fernandes no início da semana. "Aumento sem mexer na cláusula". Luiz Phellype sofreu entorse e está em dúvida. Jesé espreita o onze, indica o "Record".