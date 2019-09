Novos roteiros de Fátima. “Não basta o caminho mais curto, é fundamental que seja o mais seguro"

O Centro Nacional de Cultura (CNC) apresentou esta quinta-feira, em Fátima, três novos roteiros dos caminhos de Fátima.

A iniciativa foi desenvolvida no contexto do Programa Valorizar (Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior), apoiado pelo Turismo de Portugal.

Com três Caminhos de Fátima – Tejo (entre Lisboa e o santuário), Nazaré (entre Nazaré e o santuário) e Norte (entre Valença e o santuário) –, os roteiros têm por finalidade disponibilizar, de maneira sistemática, ampla e gratuita, informação completa sobre estes percursos, com destaque para a paisagem, o património, a cultura e as ambiências locais.

Segundo a presidente do Centro Nacional de Cultura, Maria Calado, “estes roteiros informam o peregrino sobre o percurso, mas também o levam, de uma forma muito simples, a conhecer aquilo que o rodeia, a conhecer o património, a cultura, o território, que é aquilo que nos suporta como seres sociais e culturais.”



Para o reitor do santuário de Fátima, trata-se de um projeto importante, sobretudo pela valorização da experiência espiritual do peregrino.

Em declarações aos jornalistas, o padre Carlos Cabecinhas disse que a iniciativa “marca um trabalho organizado de fixação de caminhos, mas, por outro lado, permite valorizar efetivamente a experiência do peregrino de Fátima, o que para nós é importante, esta valorização do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista patrimonial”.

O sacerdote acrescentou também que "o santuário e o Centro Nacional de Cultura querem proporcionar uma experiência mais agradável e mais segura”.

“Temos a perceção que quem vem a Fátima procura sempre a estrada mais curta para chegar ao seu destino”, diz o padre Carlos Cabecinhas, adiantando que “não basta o caminho mais curto, é fundamental que seja o mais seguro e essa preocupação esteve sempre presente nestes roteiros".

Impressos em três línguas - português, inglês e espanhol - os roteiros, que são gratuitos, vão estar disponíveis, a partir desta segunda-feira, no Centro Nacional de Cultura, no Santuário de Fátima, postos de turismo e câmaras municipais. Até ao fim do ano, o CNC conta disponibilizar em versão digital em italiano e alemão.