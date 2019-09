"Agenda reduzida ao mínimo", garante Marcelo, mas com atenção a campanha "exaustiva"

O Presidente da República afirmou esta quarta-feira que até às eleições legislativas de 6 de outubro manterá uma "agenda reduzida ao mínimo", mas acrescentou que está "atentíssimo" à campanha que, no seu entender, tem sido "exaustiva".

"Tem sido, como é que eu hei de dizer, uma pré-campanha e uma campanha em geral longa, exaustiva, com muitas entrevistas, com muitos debates, com muito esclarecimento dos cidadãos. E o Presidente da República também é cidadão, também tem o seu direito de voto, portanto, também ganha com o esclarecimento", declarou.



Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas à saída do lançamento do livro "Uma campanha americana: Humberto Delgado e as Presidenciais de 1958", da jornalista da TVI Joana Reis, editado pela Tinta-da-China, no Museu da Presidência da República, em Lisboa, disse que está a acompanhar o período eleitoral "atentíssimo, como qualquer cidadão".



Quanto à sua atuação até ao dia das eleições legislativas, o chefe de Estado referiu que "para não haver sobreposições nem interferências, há de facto uma agenda reduzida ao mínimo".



"São compromissos internacionais - as Nações Unidas, entre dia 22 e dia 25 ou 26 -, uma ou outra cerimónia que já estava apalavrada, em termos militares, uma na Escola Naval e outra a ida às Operações Especiais, em Lamego, e penso que muito pouco mais", adiantou.