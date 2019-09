Angola, Moçambique e Guiné-Bissau na fase de grupos da qualificação para o Mundial 2022

Angola, Moçambique e Guiné-Bissau garantiram presença, esta terça-feira, na fase de grupos da qualificação africana para o Mundial 2022.

A seleção angolana recebeu e bateu a Gâmbia, por 2-1, com golos de Geraldo e Fábio Abreu, jogador do Moreirense. Ceesay reduziu. Resultado que, a juntar à vitória, fora, por 0-1, na primeira mão, apurou os palancas negras, treinados pelo português Pedro Gonçalves, para a próxima fase.

Moçambique, orientado pelo português Luís Gonçalves, também jogou em casa, nesta segunda mão, e aproveitou a vantagem de 1-0 trazida da primeira para bater as Ilhas Maurícias por 2-0, com golos de Clésio Bauque, ex-Benfica, e Geny Catamo, dos sub-23 do Sporting.

A Guiné-Bissau confirmou o favoritismo, reforçado na primeira mão com o 0-1 obtido fora de portas, e bateu São Tomé e Príncipe, nesta segunda mão, por 2-1. Joseph Mendes, com um "bis", operou a reviravolta que anulou o golo inaugural do são-tomense Iniesta.

O trio lusófono avança, agora, para a fase de grupos da qualificação de África para o Mundial do Catar.