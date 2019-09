Acuña titular na goleada da Argentina ao México de Corona

Marcos Acuña, do Sporting, foi titular, na madrugada desta quarta-feira, na goleada, por 4-0, da Argentina ao México, que teve Jesús Corona, do FC Porto, no onze inicial. O jogo, de caráter particular, foi disputado em San Antonio, no Texas, nos Estados Unidos.

Os golos da seleção sul-americana dividiram-se entre dois jogadores. Lautaro Martínez assinou um "hat-trick", aos 17, 22 e 39 minutos. Pelo meio, Leandro Paredes converteu uma grande penalidade, ao minuto 33.

Agustín Marchesín, guarda-redes do FC Porto, que tinha sido titular no nulo da Argentina frente ao Chile, na passada segunda-feira, não saiu do banco neste jogo.