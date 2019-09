​Papa visitou Moçambique antes das eleições para "ajudar a consolidar processo de paz"

O Papa visitou Moçambique próximo da campanha eleitoral para “ajudar a consolidar o processo de paz”. Francisco respondia a uma pergunta da Renascença na viagem de regresso a Roma.



Questionado por que decidiu visitar Moçambique a cerca de um mês das eleições de 15 de outubro, a convite do Presidente e recandidato, Filipe Nyusi, o Papa disse que há valores que falam mais alto.

“Não foi um erro, foi uma opção tomada livremente, porque a campanha eleitoral, que começou nestes dias, passou para segundo plano face ao processo de paz. O importante era visitar o pais para ajudar a consolidar o processo de paz.”

Fazendo o balanço entre as duas coisas, “o mais importante era consolidar”, explica o Papa na habitual conversa com os jornalistas no avião, no regresso a Roma.

Francisco sublinha que teve oportunidade de “saudar os adversários políticos” num encontro no Palácio Presidencial. “Tudo isto para sublinhar que aquilo era o mais importante e não apoiar este Presidente, que não conheço nem sei como pensa, nem como pensam os outros. Para mim o mais importante foi sublinhar a unidade do país”, frisou.

O Sumo Pontífice rejeita triunfalismos e compara a paz a um bebé, que precisa sempre de cuidados e tem de ser tratado com ternura.

“Nestas coisas, não devemos ser triunfalistas, o triunfo é a paz. Nós não temos o direito de ser triunfalistas, porque a paz ainda é frágil no teu país e como é no mundo. Devemos tratá-la, como se tratam os recém-nascidos, como os bebés, com muita ternura, com muita delicadeza, com muito perdão, com muita paciência para a fazer crescer e a tornar robusta. Mas a vitória do país é a paz, esta é a vitória do país, devemos sublinhar isto. E isto é válido para todos os países”, disse o Papa.