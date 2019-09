​Temperaturas mais frescas por pouco tempo. Alerta da Proteção Civil passa a laranja

O estado de alerta de incêndios da Proteção Civil para os 18 distritos do país vai passar de vermelho para laranja, a partir desta quarta-feira.

A informação foi avançada esta terça-feira pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que participou na reunião diária do Comando Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



O ministro explicou que que as temperaturas mais frescas que se fazem sentir esta terça-feira são temporárias e que o tempo vai continuar quente e seco.

Como tal, depois do estado de alerta vermelho para 13 distritos que vigora até ao fim desta terça-feira, na quarta-feira os 18 distritos do país ficam em estado de alerta laranja.

A diminuição do nível de alerta explica-se com a mudança do estado do tempo, que por estes dias está menos quente, mas irá durar apenas 48 horas, porque as previsões apontam para uma nova subida das temperaturas já a partir de quinta-feira.