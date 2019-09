EUA. Banco deposita mais de 100 mil euros em conta errada e casal gasta dinheiro

Um casal norte-americano foi acusado de furto de dinheiro depois de o seu banco ter acidentalmente transferido cerca de 109 mil euros (120 mil dólares) para a sua conta. Mas em vez de comunicar o erro ao banco, Robert e Tiffany Williams gastaram a maior parte do dinheiro.

O casal de Montoursville, na Pensilvânia, pode ainda a vir a ser obrigado a pagar taxas de empréstimo relativos a cerca de 97 mil euros (107 mil dólares), de acordo com a queixa apresentada no tribunal distrital do condado de Lycoming, avança a CNN.

Questionada pela polícia, Tiffany disse que o dinheiro foi gasto numa carrinha SUV, numa caravana, em duas moto-quatro e num reboque para carros, entre outras compras.

O erro do banco aconteceu no dia 31 de maio quando um cliente localizado na Geórgia depositou 109 mil euros e o funcionário do BB&T Bank se enganou a digitar o número da conta. Quando o cliente contactou a instituição para saber do paradeiro do dinheiro, investigadores descobriram que a transferência tinha sido feita para a conta do casal Williams.

Quando Tiffany foi contactada a dia 21 de junho, a mulher explicou que já tinha gasto o dinheiro, refere o depoimento.

Parte do valor foi gasto em reparações de carros e o casal ainda deu 13.600 euros (15 mil dólares) a “amigos com necessidades financeiras”, contou às autoridades.

Depois do primeiro contacto em junho, o banco não conseguiu falar mais com o casal, até à sua detenção. Mais tarde depositou o valor em causa na conta correta e retirou a mesma quantidade da conta do casal Williams, segundo o depoimento da polícia.

Tanto Tiffany, como Robert disseram às autoridades que tinham consciência de que o dinheiro não lhes pertencia.

O casal foi libertado da prisão depois de pagar uma fiança de cerca de 23 mil euros (25 mil dólares).