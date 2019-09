​Piso sintético? "Era pior um mau relvado e na Lituânia há alguns assim"

Fernando Santos dispensou as informações sobre a Lituânia do treinador português do Zalgiris, primeiro classificado do campeonato lituano, até porque o técnico diz que nem "seria muito ético" da sua parte, conhecendo o selecionador da Lituânia.



"Não é necessário nem importante dar dicas, que até nem são muito éticas, porque conheço o selecionador da Lituânia. E Portugal não precisa dessas dicas, num mundo tão informado como é o de hoje em dia", começa por dizer João Martins, 52 anos, em entrevista a Bola Branca.

A declaração de intenções prévia está definida. No entanto, há sempre um "mas": "Estamos perante duas realidades muito, muito diferentes. Mas se cada uma das equipas estiver ao seu melhor nível, é óbvio que Portugal tem todas as condições de somar os três pontos", crê o técnico do atual líder do campeonato lituano.

Portugal é então favorito diante de um adversário que atravessa uma crise de identidade. Não se espere, ainda assim, uma Lituânia meramente física.

"É uma seleção mais técnica? Que assenta em rigor tático? Ou os aspetos físicos são determinantes?", questiona. A resposta deixa ainda mais dúvidas no ar quanto à estratégia definida por Valdas Urbonas, selecionador lituano.

"Obviamente que escolho esta terceira opção. Mas se observarmos o campeoanato lituano, os clubes no topo da classificação têm hoje um futebol mais apoiado, jogam de pé para pé e gostam de transições mais elaboradas, trabalhadas", alerta o antigo defesa-central do Marítimo, nos anos 90'.

Lituânia: um país "virado para o basquetebol" em êxtase com CR7

Num país em que o basquetebol é o desporto-rei, nem o fenómeno Cristiano Ronaldo passa despercebido. Após o treino de adaptação da equipa das quinas, no Estádio LFF, dezenas de pessoas aguardavam a saída do autocarro luso.

"Para os lituanos, é uma honra e uma grande emoção receber a seleção nacional e especificamente o Cristiano Ronaldo. A população é toda ela virada para o basquetebol mas hoje não é só a comunidade do futebol que está à espera do Cristiano Ronaldo, é todo o país", assinala João Martins.

Cai o mito do piso sintético?

Este será um país representado por cerca de cinco mil adeptos, número que enche o Estádio LFF, pertença da federação lituana, em Vilnius, um recinto que alberga um piso sintético. Fernando Santos não quer desculpas, mas não deixou de alertar para as dificuldades da ausência de relva natural. João Martins, cuja equipa, o Zalgiris, joga em casa precisamente no LFF, dá uma outra perspetiva deveras interessante.

"Não é tão grave nem tão complexo para a seleção nacional como poderia ser jogar num mau relvado. E na Lituânia há alguns maus relvados. A forma de jogar de Portugal seria muito difícil de aplicar num mau relvado. Neste sintético, apesar de ser um ponto a favor da Lituânia e da necessidade de adaptação da seleção, acaba por não condicionar as características", considera.

Estreia oficial de Portugal na Lituânia

Portugal já só depende de si próprio para chegar diretamente à fase final do Euro 2020. O pleno do duplo compromisso fora de portas está à distância de uma vitória num país onde a seleção nacional nunca disputou qualquer jogo: seja ele de cariz oficial ou particular.

Em busca da primeira vitória à primeira passagem por Vilnius, Fernando Santos prepara mexidas no onze desta noite: uma forçada, outras por opção e gestão do grupo.

Nélson Semedo ficou de fora da lista entregue à UEFA, por lesão, e deverá avançar João Cancelo para jogo. Já nomes como Rúben Neves, Moutinho ou João Félix podem surgir na equipa inicial, nos lugares de Danilo Pereira, Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes.

A estreia em solo lituano está marcada para 19h45, hora portuguesa, com presença garantida de algumas dezenas de portugueses nas bancadas do estádio LFF. À hora do encontro, previsão de 15 graus, sem chuva. O árbitro é o holandês Bas Nijhuis. Jogo com relato na antena da Renascença, diretamente de Vilnius. Acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.