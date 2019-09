SEF abre 11 mil novas vagas para atendimento

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) abriu mais 11 mil vagas para atendimento até ao final do ano.

Em causa estão três serviços em concreto, cujas vagas já estavam esgotadas: os novos pedidos de título de residência, as renovações das autorizações de residência e os pedidos de reagrupamento familiar.



Nestes três casos, já existem 135 mil marcações registadas em todos os balcões do SEF até ao final do ano, o que tinha esgotado a capacidade de atendimento do serviço.

Agora, e já a partir desta segunda-feira, passam a existir mais 11 mil vagas.

Pelas contas do SEF, o ano em curso promete bater todos os recordes nesta área.

Só até ao final de julho, e face a igual período do ano passado, já tinham sido concedidos mais 70% de novos títulos de residência, mais 16% de renovações e mais 40% de títulos de residência para reagrupamento familiar.