Operação Marquês. Sócrates vai ser interrogado no final de outubro

José Sócrates vai começar a ser ouvido a 28 de outubro na fase de instrução do processo Marquês, em que é arguido.

O juiz Ivo Rosa reservou os três dias seguintes para continuar a interrogar o antigo primeiro-ministro, na fase de instrução que decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal.

É o regresso do calendário da fase de Instrução deste processo, depois das férias judiciais.Tal como tem acontecido desde o início do ano, o juiz Ivo Rosa irá concentrar os interrogatórios a arguidos e testemunhas na última semana de cada mês.

Em outubro, haverá, no entanto, uma exceção. Ivo Rosa também quer ouvir o milionário mexicano Carlos Slim, que é testemunha de defesa de Henrique Granadeiro, e marcou essa audição para 1 de outubro.

Um agendamento que, ao que a Renascença apurou, está ainda dependente do cumprimento de uma carta rogatória apresentada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal.

O processo Operação Marquês, cuja existência foi conhecida em novembro de 2014, resultou numa acusação com mais de quatro mil páginas, 134 volumes, mais de 500 apensos e registos de mais de 180 buscas e interceções telefónicas.

No total, ultrapassa as 53 mil páginas de papel, espalhadas por duas salas do Tribunal Central de Instrução Criminal.

José Sócrates, que esteve preso preventivamente e em prisão domiciliária, está acusado de 31 crimes económico-financeiros.