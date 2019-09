Nélson Semedo faz testes após susto em Belgrado

Nélson Semedo é a grande dúvida na seleção nacional para a partida na Lituânia, a contar para a qualificação para o Europeu 2020.

O lateral-direito sofreu um traumatismo no tornozelo direito contra a Sérvia, mas continua integrado com o grupo em Vilnius. Fernando Santos testará o lateral, esta segunda-feira, no treino de adaptação ao relvado sintético do LFF Stadionas, em Vilnius.

Apesar da lesão, Fernando Santos não mostrou preocupação com uma eventual baixa para o segundo jogo rumo à fase final do Campeonato da Europa: "Quando digo que tenho 25 jogadores para poder jogar, não estou a falar de cor. Sinto mesmo que qualquer um pode entrar em campo".

Na ausência de Semedo, surge a opção João Cancelo, preterido nas últimas partidas por Fernando Santos. O lateral-direito trocou a Juventus pelo Manchester City este verão, apenas somou um minuto esta temporada com os "citizens", e deverá ser a opção para render o jogador do Barcelona.

Portugal tem uma sessão de treino agendada para as 15h30. Antes, às 14h30, Fernando Santos e um jogador farão a antevisão da partida.

Lituânia-Portugal está marcado para as 19h45 de terça-feira, e terá relato em direto na Renascença, diretamente de Vilnius, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.