Papa ao clero de Madagáscar: "Muito obrigado por terdes querido ficar"

O Papa Francisco agradeceu, este domingo, ao clero de Madagáscar, por darem "sinais duma Igreja viva, comprometida, que procura ser dia-a-dia uma presença do Senhor.

Sei que muitos de vós vivem em condições difíceis, carecendo dos serviços essenciais - água, eletricidade, estradas, meios de comunicação - ou dos recursos económicos para gerir a vida e a atividade pastoral. Muitos de vós sentem sobre os seus ombros, para não dizer sobre a sua saúde, o peso das fadigas apostólicas. Mas escolhestes ficar e estar ao lado do vosso povo, com o vosso povo. Disso vos agradeço! Muito obrigado pelo vosso testemunho e por terdes querido ficar, sem fazer da vocação um 'trampolim para uma vida melhor'", disse Francisco, durante um encontro com os sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados e seminaristas, no Colégio Saint Michel, em Antananarivo.

"Penso nos Lazaristas, nos Jesuítas, nas Irmãs de São José de Cluny, nos Irmãos das Escolas Cristãs, nos Missionários de La Salette e em todos os outros pioneiros, bispos, sacerdotes e consagrados. Mas penso também em tantos leigos que em tempos difíceis de perseguição, quando muitos missionários e consagrados foram obrigados a partir, mantiveram viva a chama da fé nesta terra", acrescentou Francisco.



O Papa considerou ainda que aqueles a quem se dirigia são "vencedores dando de comer a uma criança, salvando uma mãe do desespero de ficar sozinha a cuidar de tudo, dando trabalho a um pai de família".

"É uma luta vitoriosa aquela que se combate contra a ignorância, garantindo uma educação; é-o também quando se leva a presença de Deus ao contribuir para o respeito de todas as criaturas, na ordem e perfeição que lhes pertence, evitando o seu abuso ou exploração; e são sinais da vossa vitória também, quando plantais uma árvore ou ajudais a fornecer água potável a uma família. Grande sinal de vitória sobre o mal é quando vos aplicais a fazer recobrar a saúde a milhares de pessoas", acrescentou.

"Possais vós continuar a ser sinal da sua presença viva no meio de nós. E não vos esqueçais de rezar e fazer rezar por mim", apelou Francisco, a rematar a sua alocução.



este encontro foi o último ponto da agenda oficial do Papa em Madagáscar, onde esteve 30 anos depois da passagem de São João Paulo II pela ilha.

Este é o último dia de visita a Madagáscar. Na segunda-feira de manhã, Francisco ruma à Maurícia, o último país da sua 31.ª viagem apostólica.