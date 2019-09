​Câmara de Faro distingue bispo do Algarve

A decisão de agraciar o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, foi tomada pela Assembleia Municipal de Faro, no dia 26 de julho. O galardão vai ser entregue este sábado, na cerimónia do Dia do Município, que este ano vai decorrer na Universidade do Algarve, em homenagem ao 40.º aniversário daquela instituição de ensino superior.



A Medalha de Ouro da cidade de Faro visa distinguir “pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras” que tenham contribuído “para o engrandecimento e dignificação” do município, ou que se tenham notabilizado “pelo seu reconhecido mérito, prestígio, cargo, ação, serviços ou contributos para a comunidade”, refere o Regulamento das Distinções Honoríficas da autarquia algarvia.

Na sessão solene, para além do bispo do Algarve, vão ser distinguidas mais oito personalidades do concelho, e também o Aeroporto de Faro.

D. Manuel Neto Quintas nasceu em Mazouco, concelho de Freixo de Espada à Cinta (Trás-os-Montes), em 27 de agosto de 1949.

Ordenado padre em 1977, esteve desde sempre ligado à Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos), da qual chegou a ser Provincial.

Em 2000, o Papa S. João Paulo II nomeou-o Bispo Auxiliar do Algarve, mas só se tornou bispo titular da diocese em abril de 2004.

Ao longo dos anos desempenhou várias funções nos organismos da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), onde atualmente integra a Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana.