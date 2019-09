Dany Mota pode sonhar com a seleção principal

Dany Mota pode ser, num futuro próximo, o ponta-de-lança que falta à seleção principal. O jovem avançado de 21 anos estreou-se na equipa sub-21 com dois golos e uma assistência, frente a Gibraltar, exibição que antecipa futuro promissor, segundo Carlos Dinis, antigo treinador das seleções jovens de Portugal.

"Parece-me que pode ser o avançado que tem faltado à seleção. Foi uma excelente aposta do Rui Jorge. As próprias palavras do selecionador no fim falam por si. Estamos na presença de um candidato a partilhar outros palcos no futuro. Não é por acaso que a Juventus o foi buscar. Mostrou muita qualiade em termos do que é a função de um avançado", disse, em declarações a Bola Branca.

Carlos Dinis treinou os sub-17, sub-19, sub-20 e sub-23, entre 2000 e 2009. O ex-treinador de 67 anos viu o jogo com atenção, e diz que ficou até "surpreendido" com a primeira exibição de Dany com a camisola portuguesa.

"Fiquei agradavelmente surpreendido com a sua postura, compleição física, até o seu entendimento com os outros colegas. Joga bem nos apoios e tem boas desmarcações. Esteve bem na finalização, e até podia ter sido melhor. Foi a sua primeira vez, e tudo o que implica esse 'stress' inicial de representar o país", remata.

Dany Mota, de 21 anos, nasceu no Luxemburgo, e chegou ao futebol italiano em 2015, após trocar o Titus Pétange pelo Virtus Entella. Passou ainda pelo Sassuolo e foi contratado, este verão, para a equipa sub-23 da Juventus.