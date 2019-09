A Autoridade Nacional de Proteção Civil vai declarar o alerta vermelho para risco de incêndio no Centro e Norte de Portugal.

A situação de alerta máximo entra em vigor à meia-noite e vai estar em vigor até ao final do dia 9 de setembro.

As populações dos distritos do Centro e Norte do país vão receber avisos através de mensagem de telemóvel preventivas.

A decisão vai ser anunciada esta terça-feira numa conferência de imprensa na sede da Proteção Civil.

O Governo vai também declarar a situação de alerta, o que implica a proibição de queimadas ou outros trabalhos agrícolas.

De fora do alerta vermelho ficam apenas Lisboa e os distritos mais a sul, que estarão em alerta laranja, o segundo mais grave.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um início de setembro quente, com temperaturas a poderem chegar aos 40 graus.