Timor-Leste/20 anos. Portugal foi “exemplar” e “não cometeu nenhum erro”

30 ago, 2019 - 13:11 • Marta Grosso com redação

No dia em que se assinalam 20 anos do referendo que levou à independência de Timor-Leste, o negociador de Portugal nas discussões com a Indonésia desvenda na Renascença alguns dos bastidores das negociações.