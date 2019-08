Amazónia. "O pós-Biarritz vai obrigar Bolsonaro a definir o seu modelo para a floresta"

Depois de quase uma semana de pressão da comunidade internacional, Bolsonaro defendeu as acções brasileiras de protecção da floresta, afirmando que "incêndios florestais existem em todo o mundo" e que "isso não pode ser pretexto para sanções" a um Brasil que, segundo o seu presidente "é exemplo de sustentabilidade com uma lei ambiental moderna".

"O sector do agro-negócio sabe que os verdadeiros ganhos de produtividade não passam pela destruição do meio-ambiente e o agro-negócio tem-se posicionado ao lado dos ambientalistas e contra Bolsonaro", acentua o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, estudioso da relação entre as ciências do ambiente e a economia.

O pós-Biarritz determinou um Bolsonaro mais moderado na gestão política dos fogos na Amazónia?

O resultado da cimeira do G7, em Biarritz, acabou por ser uma boa notícia porque mudou o tom do discurso pré-cimeira. Bolsonaro parece ter moderado a sua atitude em relação às acções e políticas para controlar a desflorestação e, depois de Biarritz, há sinais de passar do conflito para a cooperação. A floresta do que está a necessitar é da cooperação dos vários países em lugar de confronto.

Gostei muito de que os sectores do "agro-negócio" aqui, no Brasil, se tenham posicionado nos últimos dias a favor da floresta. O sector entendeu que o seu futuro depende de uma boa imagem internacional e a conservação da floresta faz parte dessa boa imagem.

O "agro-negócio" também sabe não precisar da sua expansão para áreas com cobertura florestal e isso é muito claro no Brasil. Dadas as condições actuais do uso da terra, as possibilidades de ganhos de produtividade e do crescimento do agro-negócio são gigantescas mesmo sem tocar na floresta.

Isso já aconteceu na história recente do Brasil, em períodos de alta de preços nas "comodities", com a expansão da produção e das exportações brasileiras e mesmo da área plantada de soja e a diminuição muito significativa do desmatamento. Então, o sector do "agro-negócio" sabe que as possibilidades de aumento da produtividade, os verdadeiros ganhos de produtividade não passam pela destruição do meio ambiente.

Então, o "agro-negócio" não é o vilão, neste caso?

Não. Não é de todo. Aqui no Brasil, tem surgido um debate público muito claro onde o "agro-negócio" se tem posicionado do lado dos ambientalistas. Parece um paradoxo, mas tem sido assim.

Então o problema das queimadas é mais identificado com os chamados "pecuaristas", pequenos agricultores, e menos com o lado mais industrial do agro-negócio?

Sim. Se olharmos para os trabalhos académicos que têm estudado este tema, a maior parte das transformação em curso do uso da terra, do desmatamento - vamos dizer 70 ou 80% - acontece quando a desflorestação é feita para produção pecuária de muito baixa produtividade, o que aqui se chama de pecuária extensiva. É uma pecuária de muito baixa produtividade e de escasso rendimento.

Dos possíveis usos da terra no Brasil esse é o que tem a menor produtividade e o mais baixo rendimento. Então, não é verdade que a floresta esteja a ser desmatada para o aumento da grande indústria. Mas também há um outro componente que se chama aqui "grilagem", que é a desflorestação com fins especulativos: as pessoas desmatam a floresta esperando fazer mais-valias com o preço da terra para a poder vender, mais tarde, para outros fins.

Isso explica também o uso da terra numa actividade tão pouco produtiva, numa espécie de estratégia de colonização de novos territórios. Isso faz parte de uma longa história no Brasil, de percepção da floresta como espaço a ser conquistado, a ser destruído.

E, nesse sentido, o presidente Bolsonaro facilitou esse "espírito do tempo"?

Essa é a minha interpretação. O governo actual reflecte um "zeitgeist", um "espírito do tempo" já ultrapassado, há décadas. Nos anos 50-60, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, até por uma questão de soberania, os vários governos tinham políticas a incentivar a desflorestação, não apenas na Amazónia, mas em geral, em muitas áreas florestais , do México até à Argentina. Essa era uma política activa de ocupação do território, de expansão da civilização.

No caso da Amazónia, era também uma estratégia do poder federal em assegurar as fronteiras, mas esse mundo já passou, esse mundo já acabou. Os valores da sociedade global transformaram-se e, agora, a conservação da floresta é um tema central do futuro da humanidade.