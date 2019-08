​Garcia Pereira não vê motivo para extinguir Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas

28 ago, 2019 - 23:31 • Ana Carrilho, com redação

Na opinião do advogado, só podem ser membros ou dirigentes de um sindicato as pessoas que trabalhem naquele sector, logo Pedro Pardal Henriques não pode ser vice-presidente do SNMMP.