Qual a rua com casas mais caras do país?

É no Algarve que está a rua onde o preço médio das casas á venda é o mais elevado de Portugal. Rua Aldeamento Vilar do Golf, na Quinta do Lago, lidera a lista.

Os proprietários pela casa 2,9 milhões de euros, de acordo com um estudo do portal imobiliário idealista, citado pelo “Negócios”.

Entre as dez ruas com casas mais caras estão duas em Lisboa, cinco em cascais e três no Algarve.

O preço médio de uma habitação supera os dois milhões de euros em nove destas vias.

A Avenida Marginal, no troço entre Cascais e Estoril, ocupa o quarto lugar com o preço médio por casa ligeiramente acima dos 2,3 milhões de euros.

Depois, surge a Rua Rodrigues Sampaio junto à Av. da Liberdade, onde o valor médio ronda os 2,24 milhões.