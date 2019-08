Mouscron anuncia contratação de Diogo Queirós

O Mouscron anunciou a contratação de Diogo Queirós, por empréstimo do FC Porto, válido por uma temporada, e sem cláusula de compra.

Sérgio Conceição já tinha anunciado, em conferência de imprensa, que o jovem defesa-central poderia ser emprestado esta temporada.

Diogo Queirós reforça o atual quarto classificado da liga belga, que tem por hábito contratar no futebol português, com Deni Hocko, ex-Famalicão, e Marko Bakic, ex-Braga, no plantel.

O defesa-central, campeão europeu de sub-19 e vencedor da Youth League na última temporada, terá a sua primeira experiência no estrangeiro. Depois de duas épocas na equipa B, da qual era um dos capitães, o defesa sai do Porto sem chegar a estrear-se pela equipa principal, mas tem ordem para regressar.