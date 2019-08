Bebés Matilde e Natália já tomaram medicamento inovador que lhes pode salvar a vida. "Correu muitissimo bem"

As bebés Matilde e Natália, que sofrem de atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença rara e grave, tomaram esta terça-feira o fármaco inovador que lhes pode salvar a vida, anunciou em conferência de imprensa Ana Isabel Lopes, diretora de pediatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Questionada sobre o estado clínico das duas crianças, a especialista afirmou que "correu muitíssimo bem" e que terão alta muito em breve.

"Acabámos hoje de efetuar a terapeutica, correu muitíssimo bem, as crianças estão em vigilância, a alta prevê-se a curto prazo. As crianças estão em estabilidade clínica, são doenças crónicas graves e esse foi o pré-requisito para a inclusão neste protocolo terapeutico", disse Ana Isabel Lopes.

As duas bebés vão ser acompanhadas nos próximos tempos por uma equipa multidisciplinar.

"É previsível que exista algum efeito positivo daqui a um mês"



Teresa Moreno, neuropediatra do Hospital de Santa Maria, sublinhou que "as meninas estão bem, correu bem a administração [do fármaco], não houve qualquer efeito secundário, estão em vigilância. Foi há poucas horas, mas estão absolutamente no seu estado basal normal prévio à administração".

O fármaco inovador foi administrado por via endovenosa, como se fosse um antibiótico para uma patrologia mais grave, e "ocorre durante uma hora", explica Teresa Moreno.

"Durante esse período e nas horas seguintes, as meninas serão monitorizadas do ponto de vista da frequência cardíaca, tensão arterial, saturação de oxigénio, etc... e correu tudo bem. Não houve nenhuma alteração. É como meter um soro a correr durante uma hora, só que esse soro tem uma medicação lá dentro", afirmou a especialista.

Durante dois meses, as crianças tomarão corticóides diariamente, para ajudar a prevenir reações inflamatórias que a carga viral do fármaco inovador prova no organismo, sublinhou.

"As meninas continuarão com a sua vida normal, com ventilação de apoio noturna. É um medicamento muito recente, baseado em ensaios clínicos com poucos doentes, não há um acompanhamento [prolongado], o maior até agora é de quadro anos. É previsível que exista algum efeito positivo daqui a um mês. Antes de um mês, não. Elas vão continuar a sua vida normal com os apoios que têm, acrescidos de uma vigilância agora bastante apertada que faz parte do seguimento desta administração".

Se tudo correr normalmente, as bebés deverão ter alta 24 horas depois da toma do medicamento. Ou seja, na quarta-feira pela hora do almoço deverão regressar a casa, explica Teresa Moreno.