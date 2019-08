Brasil rejeita milhões do G7 e diz que fogo na Amazónia está controlado

"Há suspeita de uma atuação que foi longamente cultivada para chegar a esse resultado. O que nós percebemos na conversa de hoje [segunda-feira] é que há sinais disso, há elementos que justificam a abertura de inquérito para investigar e punir esses infratores", declarou a PGR, citada pela imprensa local, após uma reunião extraordinária do grupo de trabalho da Amazónia.

O francês Emmanuel Macron anunciou na segunda-feira o desbloqueio de 22 milhões de euros para o envio de aviões para a Amazónia. Os países do G7 irão ainda disponibilizar um fundo de longo prazo para o reflorestamento da área ardida.

Segundo a imprensa brasileira, o Palácio do Planalto informou ainda que Brasil vai recusar a ajuda monetária do G7, que iria servir para financiar mais aviões de combate a fogos.

Nas últimas horas, o governo brasileiro revelou que a situação está sob controle, aproveitando para rejeitar a oferta de 22 milhões de euros anunciada pelos países do G7.

Um dos casos que está sob investigação é o do chamado "dia do fogo", uma alegada convocatória para fazer queimadas na Amazónia.

Segundo a revista Globo Rural, essa convocatória foi feita através de aplicações de mensagens, usadas por agricultores e 'grileiros' da região de Altamira e Novo Progresso, no Estado do Pará.

A “grilagem” é, no Brasil, a falsificação de documentos para ilegalmente tomar posse de terras devolutas ou de terceiros.

A PGR declarou que ficou decidido naquela reunião que as queimadas vão ser investigadas de forma coordenada pelos diferentes ramos do Ministério Público.

Mais de 72 focos de chama detetados

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.

Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).

O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.

O Ministério da Economia brasileiro cedeu na segunda-feira 38,5 milhões de reais (8,3 milhões de euros) ao Ministério da Defesa para ações de combate a incêndios e delitos ambientais na Amazónia, após ter bloqueado inicialmente parte do orçamento destinado para esse fim.

Depois da pressão internacional por causa dos incêndios naquela região, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, autorizou na sexta-feira passada o emprego de militares das Forças Armadas numa operação de “Garantia da Lei e da Ordem” para combater as queimadas na floresta.