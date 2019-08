Portimonense avisa Sporting: "Em casa queremos impor o nosso futebol"

É já no domingo que Portimão recebe o primeiro grande jogo da temporada. Robson Pontes, vice-presidente da SAD do Portimonense espera um Sporting forte, no Algarve. Em declarações a Bola Branca, o dirigente destaca as chegadas de Jackson Martínez e Lucas Fernandes.

"O Sporting tem uma grande equipa, mas sabemos da nossa grande qualidade, o nosso grande potencial e jogamos em casa, o que é muito positivo para nós. Respeitamos todos os adversários mas em casa temos de impor o nosso futebol. Estamos a melhorar, o Folha está a fazer um excelente trabalho e com a chegada de Lucas Fernandes e Jackson Martínez o grupo vai ficar mais forte ainda".

Robson Pontes revela uma equipa motivada após quatro pontos somados nas duas primeiras jornadas.

"Tenho a certeza que faremos um grande jogo frente ao Sporting. Empatámos o primeiro jogo em casa e vencemos em Tondela, o que deu muita confiança à equipa. O objetivo é fazer um bom campeonato, manter a equipa na I Liga e o mais possível acima na tabela", referiu em entrevista a Bola Branca.

A receção da equipa de António Folha ao Sporting está marcada para as 18h30. Robson Ponte acredita numa casa cheia no Estádio Municipal de Portimão e num forte apoio dos adeptos da equipa algarvia.

"Com certeza estará casa cheia. Sabemos que o ambiente é sempre especial quando os grandes clubes jogam aqui em Portimão. O Estádio não é muito grande mas tentamos acomodar todos os espetadores da melhor maneira. Pedimos apoio a todos e que seja uma grande festa dentro e fora de campo", concluiu.

O Portimonense-Sporting, da terceira jornada da Liga Portuguesa, realiza-se no domingo às 18h30. O desafio terá relato na Renascença e informações, ao minuto, em rr.sapo.pt.