Médicos Sem Fronteiras descrevem cenário crítico a bordo do “Ocean Viking”

Há mais um navio no Mediterrâneo com migrantes à espera de atracar na Europa. O “Ocean Viking” resgatou mais de 350 pessoas ao largo da Líbia e está há quase duas semanas no mar.

A situação é cada vez mais difícil a bordo, como confirmou à Renascença Hannah Wallace Bowman, dos Médicos Sem Fronteiras. “Neste momento, a situação está num estado de crescente tensão, pois estamos a ficar sem mantimentos - estimamos que temos cerca de cinco dias de rações normais e 13 dias após alguns salvamentos - isto porque fizemos o primeiro salvamento no dia 9 de agosto. Além disso, começa a ser difícil explicar o porquê de não podermos desembarcar”, descreve.

A coordenadora de comunicações dos Médicos Sem Fronteiras revela que os primeiros pedidos para desembarcar foram feitos a Malta e a Itália, mas a resposta foi negativa. “A situação é difícil e, por agora, não sabemos como pode ser resolvida. No entanto, é claro que a urgência é crescente e a equipa médica está preocupada com o estado de deterioração da saúde mental das pessoas salvas”, sublinha.