Spartak aposta tudo no jogo de Moscovo

Os jogadores do Spartak Moscovo estão confiantes numa reviravolta no "play-off" da Liga Europa, frente ao Braga. A equipa portuguesa bateu os russos, por 1-0, na Pedreira, com golo de Ricardo Horta.

Lorenzo Melgarejo considera que foi "um resultado injusto", em virtude de "um momento de desconcentração" e lamenta as oportunidades desperdiçadas no ataque. O paraguaio, no entanto, sustenta que a sua equipa tem condições para inverter o estado atual da eliminatória e qualificar-se para a fase de grupos da Liga Europa.

"O Braga é uma equipa forte, mas temos agora um jogo em nossa casa, com o nosso público e vamos tratar de dar a volta à eliminatória", diz o jogador, lançlando já o desafio da 2.ª mão, em Moscovo, marcado para a próxima quinta-feira.



A surpresa Krasnodar

O duelo entre Spartak e Braga é também relevante para o "ranking" da UEFA. Rússia e Portugal estão na luta pelo sexto lugar, ocupado pelos russos. Uma posição que dá direito a duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões e a outro na 3.ª pré-eliminatória.

O primeiro confronto direto entre clubes dos dois países foi favorável aos russos, com o Krasnodar a eliminar o FC Porto da Liga dos Campeões. Melgarejo admite que "toda a gente [na Rússia] ficou surpreendida". "O Zé Luís [ex-Spartak] sabe bem que o Krasnodar é uma equipa que joga muito bem. Ganhar no Porto surpreendeu toda a gente, mas o futebol é assim", observa.