Radamel Falcao pode ser reforço do Valência, depois de ter quebrado negociações com o Galatasaray, segundo reporta o jornal espanhol "As".

De acordo com a publicação, o experiente ponta-de-lança de 33 anos é um desejo antigo de Peter Lim, dono do clube. Face à iminente saída de Rodrigo Moreno para o Atlético de Madrid, o Valência vira as atenções para o colombiano, com as boas relações entre Peter Lim e Jorge Mendes, agente de Falcao, a poder promover o negócio.

Falcao está de saída do Mónaco, depois do clube francês não ter oferecido a renovação de contrato, que termina em 2020.

A confirmar-se, será o regresso de Falcao a um campeonato onde deixou marca: 70 golos em 91 jogos disputados pelo Atlético de Madrid, entre 2011 e 2013.