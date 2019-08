Se vai para França de carro, atenção a restrições na estrada

A zona fronteiriça entre Espanha e França vai ter constrangimentos na circulação automóvel durante o fim de semana que poderão afetar o regresso dos emigrantes portugueses.

O alerta foi emitido nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado das Comunidades, que aconselha a que sejam “tomadas medidas especiais de circulação, a fim de articular as restrições de circulação, especialmente locais, e os requisitos de segurança ligados” à cimeira do G7.

A cimeira realiza-se em Biarritz, França, entre 24 e 26 de agosto.

As restrições rodoviárias “podem ter influência no regresso a casa de muitos cidadãos portugueses emigrantes, pelo que publicamos esta informação no Portal das Comunidades”, refere fonte oficial da Secretaria de Estado em nota enviada à agência Lusa.

De acordo com a nota, "a circulação rodoviária será proibida no centro de Biarritz e transferida para a autoestrada A63, que servirá de variante urbana durante todo o período. Esta transferência de tráfego exige que a circulação de veículos pesados de mercadorias na autoestrada A63 seja limitada durante determinados períodos, para além das restrições de tráfego em vigor durante este importante fim de semana de vaivém do verão".