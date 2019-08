"Canis sobrelotados". Veterinários acusam autoridades de não recolherem animais abandonados

Cidadao

22 ago, 2019 Lisboa 19:52

Se não há abate nos canis, tem de haver esterilização. Se não há abate nem esterilização, têm de haver novos canis. Se não há nada de nada, as pessoas - principalmente as que foram atacadas ou têm crianças que receiem ver atacadas - podem considerar que mais uma vez as instituições falharam e aí, tomem a lei nas mãos, seja espalhando venenos, seja contratando caçadores para uma ataque às matilhas. Uma e outra são lamentáveis, mas quando as instituições falham, cabe aos cidadãos resolver os problemas.