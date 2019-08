Vítor Campelos quer Moreirense humilde para vencer em Setúbal

Vítor Campelos, treinador do Moreirense, quer que a sua equipa seja humilde e que repita o resultado que conseguiu frente ao Gil Vicente, por 3-0. Em conferência de imprensa, o técnico do clube minhoto admite o objetivo de conquistar pontos em casa do Vitória de Setúbal.

"Os jogadores têm em mente o jogo e a palavra de ordem é humildade. Sabemos que fizemos um bom jogo, mas está ultrapassado. Quero o mesmo respeito e a mesma determinação. Vamos fazer tudo para conquistar pontos", disse.

O Vitória de Setúbal venceu o Moreirense, por 1-0, na pré-eliminatória da Taça da Liga. Campelos acredita que a sua equipa já está melhor preparada.

"Temos de ser uma equipa de muito trabalho. Já temos alguns jogadores que chegaram posteriormente ao clube. Mas o jogo é difícil amanhã. Temos de manter a humildade e o rigor que tivemos em casa com o Gil Vicente", disse.

Vitória de Setúbal-Moreirense está marcado para 23 de agosto, às 19h00, no Estádio do Bonfim.