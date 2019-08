Flamengo nega saída de Jesus no Natal

O presidente do Flamengo nega as notícias que dão conta que o treinador Jorge Jesus vai deixar o clube no Natal.

Em causa, a violência no Rio de Janeiro. Em declarações aos jornalistas, Rodolfo Landim “não tive nenhuma notícia sobre isso.”

Landim reafirma que Jesus só diz “coisas positivas” sobre o clube. “É interessante o trabalho que ele tem feito”, acrescentou.

O Flamengo venceu o Internacional, por 2-0, na primeira mão dos quartos de final da Libertadores. Já no Brasileirão, o Mengão está no segundo lugar, a dois pontos do Santos.