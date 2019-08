Motoristas mantêm pré-aviso de greve. "Estamos a fazer tudo para chegar ao diálogo", diz presidente do sindicato

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) diz-se empenhado no diálogo com a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (Antram), com vista a chegar-se a um acordo e evitar a greve marcada para setembro.

“Estamos a efetuar diligências para chegar ao diálogo. Temos sido coerentes, concisos e com abertura para chegar ao diálogo”, afirmou o presidente do sindicato aos jornalistas, nesta quinta-feira.

“Com ou sem greve, teremos de chegar ao diálogo. Uma vez que estamos a fazer esses esforços, aguardamos que a outra parte também faça”, sublinhou ainda Francisco São Bento, adiantando que não viu ainda “esforços do lado da Antram” para que se possa chegar a um consenso.

Na opinião de Francisco São Bento, “o sindicato tem mostrado bom senso” e há vontade para resolver o diferendo antes da greve. Se não for possível e não houver “contacto da Antram, teremos a nossa greve de 7 a 22” de setembro.

Com a saída de Pedro Pardal Henriques de porta-voz do sindicato, é Francisco São Bento que assume a função, assegurando contudo que Pardal Henriques – que aceitou ser candidato nas próximas eleições legislativas pelo PNR – irá manter-se como assessor jurídico do SNMMP.

A greve de setembro foi marcada na quarta-feira, depois de mais uma negociação falhada. O pré-aviso refere que os trabalhadores, durante aquele período, não vão fazer trabalho extraordinário nem em dias feriados ou aos fins de semana.