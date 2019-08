Motoristas de Matérias Perigosas admitem acordo igual ao assinado por outros sindicatos

O presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) admite agora aceitar as condições que a Antram negociou com os restantes sindicatos.

Em entrevista à RTP, Francisco São Bento diz que a decisão será anunciada numa conferência de imprensa agendada para as 12h00, em Aveiras de Cima.

Esse é um cenário que só poderá “anunciar hoje quando tiver contactado com toda a gente”. Se “essa for a conclusão, talvez”, acrescentou.

Se a resposta for positiva o pré-aviso para a greve de setembro pode ser levantado.

Questionado sobre se o sindicato desistiu dos pré-requisitos, Francisco São Bento afirmou que "não exatamente" para logo acrescentar que estão a "fazer alguns esforços para além dos esforços que temos estado a fazer para que realmente se concretize a mediação".

O sindicato anunciou quarta-feira ter entregado um novo pré-aviso de greve para o período compreendido entre os dias 7 e 22 de setembro, abrangendo desta vez o trabalho extraordinário e aos fins de semana.



Entre as reivindicações para a convocação da greve "cirúrgica" agora decidida pelo SNMMP está a exigência do pagamento "das horas extraordinárias acima das nove horas e meia de trabalho diário" e que as mesmas "sejam pagas de acordo com o que se encontra tipificado na lei".

Os motoristas de matérias perigosas exigem ainda "um aumento do subsídio não inferior a 50 euros", para pôr fim à greve ao trabalho suplementar.