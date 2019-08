Oficial. Pardal Henriques é candidato a deputado pelo partido de Marinho Pinto

Pedro Pardal Henriques, o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), é candidato a deputado pelo Partido Democrático Republicano (PDR), de Marinho Pinto.

O anúncio foi feito esta quarta-feira por Marinho Pinto, que manifestou muito orgulho em Pardal Henriques por ter "rompido" com o que diz ser o controlo do sindicalismo por parte dos partidos.

"Nós estamos muito orgulhosos por termos no combate eleitoral que vamos travar um homem que foi a cara de um combate sindical extremamente importante, porque fugiu ao controlo que os aparelhos partidários têm sobre o sindicalismo em Portugal", afirmou Marinho Pinto aos jornalistas, na entrega das listas de candidatos a deputados pelo PDR, num tribunal do Porto.

"Isto é que é de enaltecer e de apoiar. Um sindicalismo controlado por comissários políticos dos partidos políticos é um sindicalismo castrado, que não respeita os interesses dos trabalhadores, é um sindicalismo que está ao serviço das burocracias partidárias, das clientelas partidárias e não dos trabalhadores", adiantou o cabeça de lista do PDR às legislativas de 6 de outubro.

Para Marinho Pinto, o porta-voz do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, "rompeu com isso e rompeu, também, com um esquema gigantesco de fraudes nas remunerações do trabalho em Portugal, Denunciou-o publicamente".

Pardal Henriques tem sido o principal rosto da luta dos motoristas de matérias perigosas, que realizaram duas greves em abril e agosto e agenderam outra para setembro, entre os dias 7 e 22, às horas extraordinárias, fins de semana e feriados.

O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, chegou a afirmar que Pardal Henriques tinha rejeitado uma proposta para ser candidato a deputado, o que afinal não se veio a confirmar. Numa entrevista à SIC Notícias, na terça-feira, Pardal Henriques afirmou que estava a ponderar essa possibilidade e que ia decidir em breve.