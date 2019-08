ANTRAM foi a entidade com maior protagonismo mediático durante a greve dos motoristas

A greve dos motoristas foi o principal tema da agenda mediática portuguesa, na última semana. Desconvocada ao sétimo dia, a paralisação decorreu entre os dias 12 e 18 de agosto.

Segundo a Cision, uma empresa de pesquisa, monitorização e análise de media, foram publicadas 8.241 notícias sobre a greve, durante o período da paralisação.

A entidade que obteve maior mediatismo, com 46% de referências, foi a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM).

Em segundo lugar, ficou o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), com 36% de menções e, ainda no pódio do mediatismo, surge Pedro Pardal Henriques, vice-presidente e porta-voz do SNMMP, com 30% de alusões.

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) foi a quarta entidade mais mencionada, reunindo 28% das referências e o primeiro-ministro António Costa completa o top 5, com 14%.

Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, e André Almeida, porta voz da ANTRAM, partilham a sexta posição, com 11%.

O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, ficou em oitavo lugar, com 9%. Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, Anacleto Rodrigues, representante do SIMM, e Pedro Polónio, representante da ANTRAM, concluem o top mediático, com 7, 3 e 2% das referências, respetivamente.