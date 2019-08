Félix à parte, Ronaldo anota: "Hoje, qualquer jogador vale 100 milhões"

Cristiano Ronaldo confessa, em entrevista à TVI, algum espanto com os valores que envolvem transferências de jogadores. O internacional português coloca o caso de João Félix à parte, que se transferiu do Benfica para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, e assinala que "hoje, qualquer jogador vale 100 milhões".

"Qualquer jogador, sem provas dadas, vale 100 milhões. É bom que aconteça, porque a indústria do futebol está a mudar, há mais dinheiro no futebol. Um central, um guarda-redes vale 70, 80 milhões. Eu não concordo, mas é o mercado", resigna-se.

CR7 faz as contas ao valor que teria, neste mercado atual, se tivesse 25 anos, e conclui que "se um guarda-redes vale 75 milhões, um jogador que está no auge a fazer o que eu faço tem de valer três, quatro vezes mais".

Recorde da longevidade

Cristiano Ronaldo tem contrato com a Juventus até 2022. Terá 37 anos quando terminar o acordo com os italianos. Sem parecer muito preocupado com o final da carreira, o avançado diz que tanto pode continuar até aos 40 anos, como pode reformar-se já no próximo ano.

Questionado sobre se gostaria de quebrar o recorde da longevidade, Ronaldo reage com humor: "Tem prémio? Se tiver prémio, vamos lá". Num registo mais sério, o internacional português reflete e admite que apesar de poder ser um desafio, "há uma família grande envolvida, crianças, uma mulher". "Será que vale a pena correr esse sacrifício? Não sei. Se calhar para o próximo ano posso deixar a carreira, ou posso jogar até aos 40 anos. Não sei o que se vai passar", remata, piscando o olho a mais um recorde.

O desafio de vencer em Itália

Transferido para a Juventus na temporada passada, Ronaldo admite que o projeto apresentado "foi aliciante". O jogador português revela que sempre gostou da Juve e quando surgiu o convite sentiu quer era a altura para mudar e abraçar um novo desafio.

"Já tinha ganho em Inglaterra, em Espanha e podia ganhar em Itália. Isso nunca ninguém tinha conseguido fazer", explica, apresentando um dos motivos que o levou a deixar Madrid, que "já era uma zona de conforto".

Depois de ter conquistado o título de campeão italiano, Ronaldo espera lutar pela Liga dos Campeões, esta temporada. Alerta, contudo, que a Juventus "não pode viver nessa obsessão". "Se o fizemos fica tudo mais difícil", adverte.