Scolari empresta lateral ao Boavista

O Boavista anunciou a contratação do lateral-direito Fabiano Leismann, por empréstimo do Palmeiras.

Scolari, treinador da equipa, não contava com o defesa de 27 anos, que regressou de empréstimo no Internacional. Sem qualquer jogo feito nesta época até agora, segue emprestado para o Boavista por uma época. O clube português reserva uma opção de compra no final da temporada.

Esta será a primeira experiência de Leismann na Europa, depois de ter feito quase 100 jogos no principal escalão do futebol brasileiro. Fabaino passou pela Chapecoense, onde foi formado, Cruzeiro, Palmeiras e Internacional.