Óliver feliz pela estreia pelo Sevilha

Titular no primeiro jogo do campeonato espanhol, Óliver Torres assinalou nas redes sociais a estreia com a camisola do clube da Andaluzia. O Sevilha ganhou no terreno do Espanhol de Barcelona, por 2-0, e o antigo médio do FC Porto escreveu que "isto é apenas o começo", dando a entender que o seu novo clube pode dar que falar esta temporada.

Óliver não foi a única cara conhecida do futebol português a jogar na equipa de Lopetegui. O treinador escolheu, ainda, Daniel Carriço, Nolito (ex-Benfica), Fernando (ex-FC Porto) e Diego Carlos (ex-Estoril).

Óliver foi substituído aos 76 minutos e para o seu lugar entrou Gudelj, ex-Sporting. O Sevilha venceu, com golos de Reguilon e Nolito. No Espanhol, Facundo Ferreyra, emprestado pelo Benfica, foi titular, mas ficou em branco.