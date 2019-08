Taxa do açúcar. Empresas de refrigerantes subiram preços

As empresas que produzem bebidas açucaradas aproveitaram a taxa do açúcar para aumentar os preços dos refrigerantes, ultrapassando o valor imposto pelo Governo em 2017.

O “Jornal de Notícias” conta que um estudo liderado pelo Ministério da Economia concluiu que as empresas aproveitaram a taxa do açúcar para subirem os preços: em média mais cinco cêntimos para além da taxa.

A análise publicada pelo Gabinete de Estratégia e Estudo revela, por exemplo, que nos casos das bebidas em que houve alteração da fórmula para diminuir o teor de açúcar abaixo do limite de 80 gramas/litro, o preço aumentou em média 15 cêntimos, quando a taxa sobre estes refrigerantes foi de dez cêntimos, incluindo o IVA.

Segundo o jornal, os investigadores acreditam que esta subida “pode refletir, em parte, os custos adicionais relacionados com a reformulação do produto, reembalagem e reposicionamento da marca”.

A taxa do açúcar foi introduzida em fevereiro de 2017, a qual trouxe uma taxa de 16 cêntimos (mais IVA) por litro nas bebidas com mais de 80 gramas e de oito cêntimos (mais IVA) por litro para os refrigerantes com um valor de açúcar inferior.



Apesar deste aumento dos preços, o mesmo estudo mostra que os consumidores continuaram a comprar.