Keizer. “O mais importante foi sobreviver"

O treinador do Sporting mostrou-se feliz com “a primeira vitória” oficial da temporada 2-1 diante do Sp Braga.

Em declarações à Sporttv, Marcel Keizer refere que “os primeiros 25 minutos foram muito bons”, mas que depois “vieram os problemas com o Sp Braga a pressionar”.

“Na segunda parte o mais importante foi sobreviver. Temos de lembrar que jogámos contra o Sp Braga, que é um clube muito importante”, acrescentou.

O técnico dos leões reconheceu depois que agora “estamos mais confiantes. Temos bons jogadores, como vimos na primeira parte, e a confiança está lá”.

Já quanto a Bas Dost, o holandês não dá ainda como cerca a saída do avançado, mas garante que há outros avançados disponíveis.

O Sporting venceu o Braga por 2-1, com golos de Wendel e Bruno Fernandes. Pelos arsenalistas descontou Wilson Eduardo.