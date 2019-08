Greve dos motoristas mantém-se após reunião de 10 horas

Veja também:



Falhou o acordo para a suspensão da greve dos motoristas de matérias perigosas. Após 10 horas de negociação, o porta-voz do sindicato, Pedro Pardal Henriques, anunciou a decisão.

"Trabalhámos em conjunto com o senhor ministro uma proposta que seria razoável para desbloquear a situação. A Antram rejeitou a proposta e a greve mantém-se", afirmou no final da reunião.

“Chegámos aqui a um consenso razoável e foi enviado para a Antram esse consenso; o senhor ministro conversou com a Antram sobre isto e a Antram disse que a única proposta que aceitaria era o sindicato aceitar a proposta que já foi aceite pelos outros sindicatos. Isso não é negociar, isso é impor uma condição que nós achamos que não é um bom acordo para os nossos sócios”, defendeu ainda.

"Não aceitamos essa proposta, porque não podemos concordar com aquilo que não entendemos ser um bom acordo", resumiu.

Por seu lado, o porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) considerou que a proposta que o sindicato apresentou ao Governo é "incomportável para as empresas" e discriminatória para os associados dos outros sindicatos do setor.

“A proposta que foi apresentada pela Antram ao SIMM e à FECTRANS vai além dos protocolos para melhor, como já foi aqui realçado ontem e no dia anterior por ambos os sindicatos”, começou por explicar André Matias de Almeida aos jornalistas.

“Aquilo que foi a contraproposta deste sindicato representa 40% a mais no subsídio de operações do que aquilo que foi acordado com o SIMM e com a FECTRANS e, por mais que essas empresas queiram fazer esse esforço, é incomportável”, concluiu.

A Antram espera agora que, no plenário que o SNMMP vai realizar no domingo, em Aveiras de Cima, "haja uma sensibilização dos associados [do sindicato] e que possam compreender que as empresas estão no seu limite".

Em cima da mesa estiveram propostas do sindicato e da associação empresarial, mas persiste o desacordo entre as partes, explicou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, no final da maratona de negociações.