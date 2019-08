Silas não está preocupado com a derrota com o Benfica. "Vamos ganhar muitos jogos"

Silas, treinador do Belenenses, não se mostrou demasiado preocupado com a derrota com o Benfica, ficando satisfeito com a exibição dos seus jogadores.

"A estratégia falhou em pouca coisa. Jogo muito equilibrado, até acho que tivemos mais posse de bola na primeira parte. A melhor oportunidade foi nossa, que foi uma defesa ao remato do Kikas", começou por dizer.

A derrota esteve também na quebra física dos defesas do Belenenses, diz Silas: "Com a quebra física de alguns jogadores cruciais, como por exemplo o Varela, que já era de prever porque chegou mais tarde, o jogo ficou para o lado do Benfica".

Apesar da derrota por 2-0, Silas elogia a coragem dos seus jogadores para sair a jogar, frente a uma equipa da qualidade do Benfica.

"Eles têm muita qualidade individual e coletiva, e é preciso valentia e valor para sairmos a jogar como fizemos. Não precisamos de ter medo do Benfica, Sporting ou Porto, temos de jogar como temos de jogar. Vamos fazer coisas boas seguramente e ganhar muitos jogos", disse.

O risco da perda de bola

Silas assume culpas nos dois golos, depois de duas perdas da posse de bola na saída para o contra-ataque.

"Foram duas perdas de bola. Assumimos este risco e quero que continuemos a assumir. A culpa foi minha, não dos jogadores. É preciso qualidade para jogar assim contra o Benfica. Vamos fazer muitos golos e ganhar muitos jogos. Preocupa-me mais o empate em Portimão do que esta derrota. Temos de melhorar a finalização e a eficácia, mas a nível defensivo estivemos bem", rematou.