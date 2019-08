Renato Sanches multado pelo Bayern de Munique após novo desabafo

O Bayern de Munique multou Renato Sanches, após ter desabafado publicamente, na sequência do empate a dois golos com o Hertha de Berlim, na primeira jornada da Bundesliga.

O internacional português entrou apenas aos 85 minutos de jogo, e voltou a mostrar desagrado por não ser titular.

"Não estou chateado, mas esta situação não é boa para mim. É a segunda vez que peço para sair e não me deixam. Jogar cinco minutos não é suficiente para mim", disse.

Segundo o "Bild", o treinador Niko Kovac pediu uma sanção para o jogador, que a direção terá aprovado.

No final da partida, Karl-Heinz Rummenigge diretor-executivo do clube bávaro, garantiu que Renato Sanches não vai deixar o clube: "É bom que ele se acalme, porque não sairá do clube".