Greve dos motoristas. Todos os trabalhadores estão a cumprir serviços mínimos

17 ago, 2019 - 12:40 • Marta Grosso

Ministro do Ambiente sublinha sucesso de plano delineado para esta greve e que não existia no país. “Temos hoje uma rede muito capaz que permite dar aos portugueses as respostas de que necessitam”, afirma.