Bruno Lage: "Só um grande Benfica poderia parar este Belenenses"

Bruno Lage, treinador do Benfica, criticou o estado da relva do Estádio do Jamor, e repetiu os elogios à equipa do Belenenses, após ter conqusitado a vitória por 2-0 fora de portas.

"Se não vencessemos, não iria falar disto, senão diziam que era desculpa, mas esta relva dificulta muito. O Belenenses tem uma excelente equipa. Temos melhores jogadores, mas hoje só um grande Benfica poderia parar o Belenenses", começou por dizer à "Sport TV".

O técnico das águias explica a estratégia para parar a equipa de Jorge Silas: "Fizemos uma grande primeira parte, com uma forte pressão, a condicionar o estilo habitual deles. Fomos à procura dos espaços certos. Chegámos ao golo com alguma naturalidade e estamos satisfeitos com o resultado"

Pizzi e Rafa Silva marcaram os dois golos da partida, mas Lage prefere destacar a exibição coletiva.

"Não podemos só olhar para os dois. Ambos estão em bons momentos de forma, marcaram os golos, mas estamos satisfeitos a nível coletivo", disse