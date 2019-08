Previsão corrigida: rutura em conduta de água do Porto resolvida na tarde desta sexta-feira

A empresa Águas do Porto aonta as 16h00 como hora de resolução da ruptura de uma conduta ocorrida esta sexta-feira, ma Baixa.

Uma nota publicada na manhã desta sexta-feira no site da Câmara do Porto avançava que a reparação da conduta de água que rebentou na madrugada de sexta-feira, na Praça da Liberdade, ficaria terminada “na próxima hora”, indica oficial da autarquia.

“A empresa municipal Águas do Porto prevê a rápida resolução do problema, durante a próxima hora”, lia-se na nota publicada no portal da Câmara do Porto.

A autarquia esclarece que “ocorreu no início da madrugada desta sexta-feira uma avaria numa conduta adutora principal na Praça da Liberdade, que está a afetar o abastecimento de água na zona centro e baixa da cidade”.

A reposição do abastecimento, que se prevê acontecer durante a próxima hora, será gradual.

Ainda de acordo com a Câmara, as áreas afetadas por esta situação situam-se entre a Avenida dos Aliados e a Rotunda da Boavista, a poente da Rua de Cedofeita e a sul da Rua da Boavista.

A autarquia garante que a zona da Ribeira e a marginal ribeirinha não estão afetadas e, na mesma publicação, sublinha que “desde o momento em que a avaria foi detetada as equipas da Águas do Porto estão a reparar a mesma no local”.

Ao início da manhã, cerca das 8.30h, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto indicou que o rebentamento de uma conduta de água na Praça da Liberdade estava a afetar moradores.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi registado cerca das 2.00h da madrugada para uma situação junto ao passeio que dá acesso ao Hotel Intercontinental.

[notícia atualizada às 11h50]