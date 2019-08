Lucas Fernandes regressa ao Portimonense

Lucas Fernandes é reforço garantido do Portimonense para as próximas temporadas. Ao que a Renascença apurou, o clube português chegou a acordo com o São Paulo para a transferência do médio, em definitivo, para o Algarve. Lucas deverá assinas por cinco épocas.

O Portimonense pagará uma verba a rondar os 2,3 milhões de euros e o São Paulo fica com 50% dos direitos económicos do jogador. Lucas foi uma das revelações da época passada na I Liga, ao ponto de FC Porto e Braga terem demonstrado interesse em contratá-lo, durante o defeso. O São Paulo pedia cerca de cinco milhões de euros para libertar o médio internacional pela seleção olímpica do Brasil.

Depois do regresso de Jackson Martínez, que chegou ontem a Portimão, António Folha recupera outro dos jogadores mais influentes da equipa. Lucas, de 21 anos, fez 30 jogos na última temporada e marcou um golo. O jogador é esperado no Algarve, ainda não estará disponível para o jogo de segunda-feira, com o Tondela, mas, dependendo da forma física com que se apresentar - estava a trabalhar no São Paulo - poderá ser opção para o desafio da 3.ª jornada, com o Sporting, em Portimão.