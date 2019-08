Villas-Boas: "Saída de Neymar seria má para o futebol francês"

André Villas-Boas, treinador do Marselha, diz que a saída de Neymar do Paris Saint-Germain seria mau para o futebol francês. Citado pelo jornal "As", o técnico português comentou a possível transferência do brasileiro para o Real Madrid ou Barcelona.

"Este tipo de jogadores tem uma imagem forte no futebol, como o Ronaldinho quando esteve no PSG. Tem o tipo de futebol que o mundo quer ver. Não sei o que vai acontecer, porque não sou treinador do PSG, mas seria mau para o futebol francês", disse.

Neymar trocou o Barcelona pelo PSG, em 2017, a troco de 222 milhões de euros, a transferência mais cara de sempre. Villas-Boas pensava que o brasileiro poderia ser o sucessor de Ronaldo e Messi, na luta pela Bola de Ouro, mas o nível mostrado no clube parisiense não cumpriu com as expectativas.

"Para mim, era o jogador que poderia suceder ao Ronaldo e Messi na Bola de Ouro, mas não recuperou as qualidades que mostrou no Barcelona", disse.

Neymar tem sido atormentado por lesões, desde que chegou ao Paris Saint-Germain. Na última temporada, uma lesão no pé afastou o brasileiro durante três meses. Uma rutura no calcanhar em junho tirou o brasileiro do arranque desta temporada.